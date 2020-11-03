Силовые структуры ФРГ усилили меры безопасности в стране после произошедшего в австрийской столице теракта.

Полиция усилила контроль на границе и железнодорожном транспорте.

"В связи с произошедшим федеральная полиция в соответствии с требованиями ситуации усилила меры в сфере своих задач. К этому относится в первую очередь активизация розыскных мероприятий на внутренней границе (границах со странами Шенгенской зоны), а также в сфере полицейской работы на железнодорожном транспорте", — сказано в сообщении немецкой федеральной полиции.