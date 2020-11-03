Президент России Владимир Путин направил телеграмму президенту Австрии Александру Ван дер Беллену, в которой выразил соболезнования в связи с терактом в Вене.
Российский лидер назвал стрельбу в австрийской столице циничным и жестоким преступлением.
"Глава российского государства решительно осудил это жестокое и циничное преступление, в очередной раз подтвердившее бесчеловечную сущность терроризма, и выразил уверенность в том, что силам террора не удастся никого запугать, посеять рознь и вражду между людьми разных вероисповеданий", — сказано в телеграмме.
Более восьми десятков ученых из западных стран призвали к срочным мерам по спасению демократии. По их мнению, если этого не сделать, то впереди тяжелые дни.