Президент России Владимир Путин направил телеграмму президенту Австрии Александру Ван дер Беллену, в которой выразил соболезнования в связи с терактом в Вене.

Российский лидер назвал стрельбу в австрийской столице циничным и жестоким преступлением.

"Глава российского государства решительно осудил это жестокое и циничное преступление, в очередной раз подтвердившее бесчеловечную сущность терроризма, и выразил уверенность в том, что силам террора не удастся никого запугать, посеять рознь и вражду между людьми разных вероисповеданий", — сказано в телеграмме.