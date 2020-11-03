Войска Армении успешно "выдавливаются" с позиций, отчитались в Минобороны Азербайджана. В ведомстве опровергли данные о том, что в районе южных позиций армянская армия сумела переломить ход сражения и отбросить войска Азербайджана.
"Азербайджанская армия на всех участках фронта имеет полное тактическое и огневое превосходство над противником.
Противник целенаправленно и методично выдавливается со своих позиций", — уточняется в официальном сообщении для СМИ.
Напомним, что конфликт в регионе продолжается даже после нескольких попыток установить "гуманитарное перемирие", в работе над которым участвовали в том числе российские дипломаты.
Ранее в поддержке "террористов", которые располагаются в районе зоны конфликта, Армения обвинила Израиль. По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Иерусалим снабжает их оружием.
Более восьми десятков ученых из западных стран призвали к срочным мерам по спасению демократии. По их мнению, если этого не сделать, то впереди тяжелые дни.