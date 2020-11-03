Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин готов встретиться с основателем SpaceX Илоном Маском, если предприниматель приедет в Россию.
Сам Рогозин не может отправиться в США из-за "личных санкций".
"Знакомы по переписке, как у нас говорят. Мы его приглашаем и приглашали в Россию. Если он приедет — мы обязательно встретимся. Я, к сожалению, к нему не приеду, потому что я под личными санкциями", — пояснил чиновник.
Также Рогозин добавил, что планировал провести встречу с Маском ещё в 2018 году, однако его поездка в США сорвалась.
Более восьми десятков ученых из западных стран призвали к срочным мерам по спасению демократии. По их мнению, если этого не сделать, то впереди тяжелые дни.