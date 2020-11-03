Рогозин хочет встретиться с Маском, если он приедет в Россию

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин готов встретиться с основателем SpaceX Илоном Маском, если предприниматель приедет в Россию.

Сам Рогозин не может отправиться в США из-за "личных санкций".

"Знакомы по переписке, как у нас говорят. Мы его приглашаем и приглашали в Россию. Если он приедет — мы обязательно встретимся. Я, к сожалению, к нему не приеду, потому что я под личными санкциями", — пояснил чиновник.

Также Рогозин добавил, что планировал провести встречу с Маском ещё в 2018 году, однако его поездка в США сорвалась.