Эксперт спрогнозировал отношения США и России после выборов

Ни один американский лидер не будет пытаться наладить отношения с Россией, поскольку в ней видят не партнёра, а врага и конкурента. Об этом РИА "Новости" рассказал член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.

По его мнению, даже после проведения президентских выборов в США политика страны в отношении РФ не изменится.