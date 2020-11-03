Ни один американский лидер не будет пытаться наладить отношения с Россией, поскольку в ней видят не партнёра, а врага и конкурента. Об этом РИА "Новости" рассказал член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.
По его мнению, даже после проведения президентских выборов в США политика страны в отношении РФ не изменится.
"Сейчас вся американская элита считает Россию не партнером, а конкурентом, а если точнее — практически врагом. Поэтому ни одна из двух команд не будет стремиться наладить отношения с Россией. То есть Америка, с точки зрения российских интересов, выбирает не между плохим и хорошим вариантом для России, а между плохим и менее плохим", — пояснил эксперт.
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