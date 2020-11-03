Министерство иностранных дел Турции осудило серию террористических актов в Вене и выразило солидарность с народом Австрии. Заявление было опубликовано на официальном сайте ведомства.
"Как стало известно, в результате теракта в Вене есть погибшие и раненые. Мы решительно осуждаем это нападение, выражаем соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Турция, которая десятилетиями боролась со всеми видами террора, солидарна с австрийским народом в это трудное время", — сказано в сообщении турецкого МИД.
Более восьми десятков ученых из западных стран призвали к срочным мерам по спасению демократии. По их мнению, если этого не сделать, то впереди тяжелые дни.