Министерство иностранных дел Турции осудило серию террористических актов в Вене и выразило солидарность с народом Австрии. Заявление было опубликовано на официальном сайте ведомства.

"Как стало известно, в результате теракта в Вене есть погибшие и раненые. Мы решительно осуждаем это нападение, выражаем соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Турция, которая десятилетиями боролась со всеми видами террора, солидарна с австрийским народом в это трудное время", — сказано в сообщении турецкого МИД.