Трамп: в США нет свободы прессы, причём давно

Недовольство текущей ситуацией в американской прессе высказал президент страны Дональд Трамп. По мнению Трампа, для нынешних журналистов обычным делом стало замалчивание важных фактов и попытки "обелить" некоторых политиков, в частности, Джо Байдена.

"У нас нет свободы прессы. И, наверное, давно её не было, как у нас говорят, "свободы прессы по-американски". У нас есть замалчивание со стороны прессы. Вот что это… Это полная противоположность свободе прессы", — высказался Трамп на одном из митингов перед своими сторонниками.

Трамп отметил, что есть множество фактов о недобросовестности Джо Байдена и его сына Хантера, и в СМИ обязаны были осветить эту тему. Однако СМИ, которые сделали это, можно пересчитать по пальцам — наиболее "мощный" материал вышел в New York Post.

Напомним: ранее Джо Байден и его сын оказались в центре скандала. Ноутбук, принадлежавший Хантеру Байдену, передали в ремонт, а владелец, увидев его содержимое, отдал технику в органы правопорядка. Оказалось, что ноутбук буквально "набит" компроматом: там нашли как непристойные фото, так и документы по работе на Украине.