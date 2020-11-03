Польский премьер Матеуш Моравецкий призвал к переговорам с лидерами массовых протестов, которые были вызваны ужесточением в прошлом месяце строгого национального закона об абортах и продолжаются по сей день, несмотря на усиление пандемии.
Глава правого правительства выступил с видеообращением к протестующим и лидерам оппозиции.
"Я прошу вас сесть за стол переговоров. Пусть наши споры не будут проходить на улицах и пусть они не будут причиной новых инфекций", — сказал Моравецкий (в понедельник в стране зарегистрировано 15 780 новых случаев заболевания).
Обращение Моравецкого не мотивировало протестующих прекратить блокирование улиц и транспортных кругов в крупных польских городах.
В Варшаве протестующие группы собрались у здания парламента на громкий, но мирный митинг.
Клементина Сучанова, лидер правозащитной организации Women's Strike, заявила, что в течение недели будет больше протестов, несмотря на запрет на общественные собрания более пяти человек из-за пандемии коронавируса.
"Постановление так называемого конституционного суда должно быть отозвано", — сказала Сучанова, подчеркнув, что оспаривается правовой статус самого суда.
Напомним, уже вторую неделю по всей стране ежедневно проходят акции протеста, в которых принимают участие сотни тысяч человек:
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