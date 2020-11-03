Владимир Зеленский, который хочет любой ценой "закрыть" Конституционный суд страны, занимается ничем иным, как "террором". В данном случае президент старается "подмять" последний независимый орган, уверена лидер украинской оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

По словам Тимошенко, Зеленский настолько увлёкся своими "разборками" с КС, что перестал обращать внимание на насущные вопросы: например, на меры противодействия пандемии. При этом решение о роспуске КС — часть большой политической войны, по итогам которой определятся новые "хозяева" высвободившихся ресурсов.

"Вместо того, чтобы спасать своих граждан, президент сосредоточился на более "насущном " вопросе — он пытается подчинить себе последний до сих пор независимый государственный институт.

После того, как Конституционный суд начал рассмотрение вопроса о продаже украинских земель, на него обрушилось все криминальное лобби, начался настоящий террор", — уверена Тимошенко.