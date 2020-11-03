Американские политики выступили со словами поддержки для Франции, Австрии и всех стран Европы. По словам помощника американского президента по национальной безопасности Роберта О'Брайена, в Штатах молятся за погибших и соболезнуют потерявшим близких.
Напомним, что инцидент в Вене случился в понедельник вечером: в центре города неизвестные организовали несколько перестрелок, в которых погибли минимум два человека, 15 попали в больницы. Одного из стрелков сумели убить представители полиции.
"США молятся за жителей Вены. Такой ненависти и насилию нет оправдания. Мы поддерживаем Австрию, Францию и всю Европу в борьбе с терроризмом", — отметил О'Брайен.
В МВД страны пока прорабатывают версии случившегося, однако известно, что нападавшие были хорошо вооружены. Являются ли данные случаи "продолжением" событий во Франции - пока неизвестно.
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