Политики США - об инциденте в Вене: такой ненависти нет оправдания

Американские политики выступили со словами поддержки для Франции, Австрии и всех стран Европы. По словам помощника американского президента по национальной безопасности Роберта О'Брайена, в Штатах молятся за погибших и соболезнуют потерявшим близких.

Напомним, что инцидент в Вене случился в понедельник вечером: в центре города неизвестные организовали несколько перестрелок, в которых погибли минимум два человека, 15 попали в больницы. Одного из стрелков сумели убить представители полиции.

"США молятся за жителей Вены. Такой ненависти и насилию нет оправдания. Мы поддерживаем Австрию, Францию и всю Европу в борьбе с терроризмом", — отметил О'Брайен.

В МВД страны пока прорабатывают версии случившегося, однако известно, что нападавшие были хорошо вооружены. Являются ли данные случаи "продолжением" событий во Франции - пока неизвестно.