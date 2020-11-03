Пашинян предложил Израилю помочь террористам в Карабахе

Власти Израиля, которые задумались о помощи Армении, должны направить эту помощь не в Ереван, а в районы базирования террористов. Такой шаг будет логичным завершением "политики помощи", которую предпочли в Иерусалиме, уверен премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Пашинян прокомментировал материалы издания "The Jerusalem Post", в которых обсуждается возможная израильская помощь Армении. Политик напомнил: ранее власти Армении получили информацию о том, что Израиль помогает террористам в регионе, снабжая их оружием.

"Гуманитарная помощь страны, которая продаёт наёмникам оружие, использующееся для нанесения ударов по мирному гражданскому населению? Я предлагаю Израилю направить эту помощь наёмникам и террористам в качестве логического продолжения его деятельности", — высказался Пашинян.

По мнению политика, Иерусалиму стоит задуматься, хочет ли он остаться "в одной упряжке" с Турцией, вовсю занятой разжиганием конфликта.