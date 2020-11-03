Группа джихадистов взяла на себя ответственность за теракты в Вене

Компания SITE Intelligence Group из США, которая занимается мониторингом информационной активности экстремистов, сообщает, что джихадисты назвали себя причастными к терактам в австрийской столице.
По данным аналитиков, таким образом "Австрия частично оплатила счёт за участие" в коалиции по борьбе с террористической группировкой ИГИЛ*, возглавляемой США.
Напомним, ночью 2 ноября в столице Австрии группа неизвестных совершила устроила стрельбу в районе, где расположена синагога.
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