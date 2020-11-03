ООН считает происходящее в Нагорном Карабахе военным преступлением

Артиллерийские удары по мирным жителям в нагорно-карабахском конфликте могут быть приравнены к военным преступлениям.

Так заявила в понедельник глава ООН по правам человека, призвав Азербайджан и Армению "прекратить нападения на города, школы и больницы в горном анклаве".

Кроме того, верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что неизбирательные нападения на населенные пункты в зоне конфликта и вокруг нее противоречат международному гуманитарному праву:

"Неоднократные призывы как к Армении, так и к Азербайджану избегать гибели мирных жителей и ущерба гражданской инфраструктуре остались без внимания. Вместо этого дома были разрушены, улицы превратились в руины, а люди были вынуждены бежать или искать спасения в подвалах, — сказала она. — Такие нападения должны прекратиться, и те, кто несет ответственность за их осуществление или отдает приказы, должны быть привлечены к ответственности".

Напомним, что в результате боестолкновения уже погибло по меньшей мере тысяча человек. Нагорный Карабах является международно признанной частью Азербайджана, но населен и контролируется этническими армянами.