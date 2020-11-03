В Турции возмущены планами Франции запретить "Серых волков"

Члены турецкой Партии националистического движения (ПНД) осудили ещё не принятое решение французского правительства запретить пантюркистскую националистическую группировку, известную как "Серые волки".

Пока это только намерение

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин объявил во время заседания Национального собрания о борьбе страны с исламистскими боевиками, что Кабинет министров рассмотрит вопрос о запрете турецкой правой группировки, когда он соберется в среду, 4 ноября.

Необходимость этого шага Дарманин аргументировал тем, что "Серые волки", созданные основателем Партии националистического движения Альпарсланом Тюркесом в 1960-х годах, были вовлечены в "особенно агрессивные" инциденты во Франции в последние недели.

Чем недовольны в Турции

Гусейн Созлу, член ПНД, опубликовал в Twitter решительное осуждение предложенного запрета, поделившись фотографией французского правительства, "обнимающего террористов РПК в Елисейском дворце", утверждая, что очевидное лицемерие разоблачает "двойственное отношение Европы".

К критике Созлу присоединился турецкий националист Адем Таскайя, который написал, что в ответ на запрет вскоре "правительство Франции падет", призывая президента Эммануэля Макрона принять "меры предосторожности с умом"."

Напомним, что напряженность между Францией и Турцией растет с тех пор, как Макрон пообещал подавить радикальный ислам после убийства 16 октября французского учителя. Макрон также выступил в защиту публикации карикатурных изображений пророка Мухаммеда как свободы выражения мнений, вызвав резкие упреки со стороны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

С тех пор французское правительство активизировало свои усилия по борьбе с боевиками и экстремистами. Уже принят запрет на территории страны группы, названной в честь шейха Ясина, соучредителя движения ХАМАС.