ИГИЛ* взяла на себя ответственность за теракт в университете Кабула

Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за нападение на кабульский университет, в результате которого погибли по меньшей мере 22 человека, включая студентов.
Информационное агентство Amaq ранее распространило сообщение, в котором утверждалось, что нападение было совершено ИГИЛ* и было нацелено на судей, следователей и группы безопасности, работающие на правительство. В нем утверждалось, что в результате инцидента погибло 80 человек.
Президент Ашраф Гани назвал это насилие «нападением на честь, прогресс и светлое будущее Афганистана", а афганское правительство объявило 3 ноября Национальным днем траура.
The attack on Kabul University was an attack on "the honor, advancement and bright future of Afghanistan" … At one time "I was honored to serve as a teacher and chancellor at Kabul U, [to this day] part of my heart beats" for educators and students -President @ashrafghani https://t.co/Znnk6F229V— Ali M Latifi (@alibomaye) November 2, 2020
Местные СМИ сообщили, что на книжной ярмарке в университете, на которой присутствовали афганские и иранские официальные лица, включая посла Ирана в Афганистане, были взрыв и стрельба.
Video: Scenes from shooting at #Kabul University. #Afghanistan pic.twitter.com/x9lXRbis5t— TOLOnews (@TOLOnews) November 2, 2020
На опубликованных в Twitter кадрах видно, как студентов эвакуируют из кампуса, люди бегут на фоне громких хлопков.
Один студент, Фатхулла Моради, который сбежал через ворота университета, сказал агентству Рейтер:
"Они стреляли в каждого студента, которого видели."
Кровопролитие в стране продолжается, несмотря на недавние мирные переговоры между талибами и правительством, а посланник ООН по Афганистану Дебора Лайонс предупреждает о "почти рекордном насилии".
*запрещена на территории РФ
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