ИГИЛ* взяла на себя ответственность за теракт в университете Кабула

Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за нападение на кабульский университет, в результате которого погибли по меньшей мере 22 человека, включая студентов.

Информационное агентство Amaq ранее распространило сообщение, в котором утверждалось, что нападение было совершено ИГИЛ* и было нацелено на судей, следователей и группы безопасности, работающие на правительство. В нем утверждалось, что в результате инцидента погибло 80 человек.

Президент Ашраф Гани назвал это насилие «нападением на честь, прогресс и светлое будущее Афганистана", а афганское правительство объявило 3 ноября Национальным днем траура.

The attack on Kabul University was an attack on "the honor, advancement and bright future of Afghanistan" … At one time "I was honored to serve as a teacher and chancellor at Kabul U, [to this day] part of my heart beats" for educators and students -President @ashrafghani https://t.co/Znnk6F229V