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ИГИЛ* взяла на себя ответственность за теракт в университете Кабула

Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за нападение на кабульский университет, в результате которого погибли по меньшей мере 22 человека, включая студентов.

ИГИЛ* взяла на себя ответственность за теракт в университете Кабула

Информационное агентство Amaq ранее распространило сообщение, в котором утверждалось, что нападение было совершено ИГИЛ* и было нацелено на судей, следователей и группы безопасности, работающие на правительство. В нем утверждалось, что в результате инцидента погибло 80 человек.

  • Официальное число погибших составляет 22 человека, еще более 20 получили ранения.
  • Трое преступников были убиты, по словам представителя МВД Афганистана Тарика Ариана, который назвал нападение на университет "жестоким террористическим актом".

Президент Ашраф Гани назвал это насилие «нападением на честь, прогресс и светлое будущее Афганистана", а афганское правительство объявило 3 ноября Национальным днем траура.

Местные СМИ сообщили, что на книжной ярмарке в университете, на которой присутствовали афганские и иранские официальные лица, включая посла Ирана в Афганистане, были взрыв и стрельба.

На опубликованных в Twitter кадрах видно, как студентов эвакуируют из кампуса, люди бегут на фоне громких хлопков.

Один студент, Фатхулла Моради, который сбежал через ворота университета, сказал агентству Рейтер:

"Они стреляли в каждого студента, которого видели."

Кровопролитие в стране продолжается, несмотря на недавние мирные переговоры между талибами и правительством, а посланник ООН по Афганистану Дебора Лайонс предупреждает о "почти рекордном насилии".

*запрещена на территории РФ

 

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