ИГИЛ* взяла на себя ответственность за теракт в университете Кабула

Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за нападение на кабульский университет, в результате которого погибли по меньшей мере 22 человека, включая студентов.

Информационное агентство Amaq ранее распространило сообщение, в котором утверждалось, что нападение было совершено ИГИЛ* и было нацелено на судей, следователей и группы безопасности, работающие на правительство. В нем утверждалось, что в результате инцидента погибло 80 человек.

Официальное число погибших составляет 22 человека, еще более 20 получили ранения.

Трое преступников были убиты, по словам представителя МВД Афганистана Тарика Ариана, который назвал нападение на университет "жестоким террористическим актом".

Президент Ашраф Гани назвал это насилие «нападением на честь, прогресс и светлое будущее Афганистана", а афганское правительство объявило 3 ноября Национальным днем траура.

The attack on Kabul University was an attack on "the honor, advancement and bright future of Afghanistan" … At one time "I was honored to serve as a teacher and chancellor at Kabul U, [to this day] part of my heart beats" for educators and students -President @ashrafghani https://t.co/Znnk6F229V — Ali M Latifi (@alibomaye) November 2, 2020

Местные СМИ сообщили, что на книжной ярмарке в университете, на которой присутствовали афганские и иранские официальные лица, включая посла Ирана в Афганистане, были взрыв и стрельба.

На опубликованных в Twitter кадрах видно, как студентов эвакуируют из кампуса, люди бегут на фоне громких хлопков.

Один студент, Фатхулла Моради, который сбежал через ворота университета, сказал агентству Рейтер:

"Они стреляли в каждого студента, которого видели."

Кровопролитие в стране продолжается, несмотря на недавние мирные переговоры между талибами и правительством, а посланник ООН по Афганистану Дебора Лайонс предупреждает о "почти рекордном насилии".

*запрещена на территории РФ