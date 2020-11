Полиция Вены ищет террористов, устроивших перестрелку возле синагоги

В австрийской столице полиция продолжает спецоперацию по поиску террористов, устроивших стрельбу в одном из центральных районов города.

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер заявил, что спецназ ведет охоту на "предполагаемых террористов, которые устроили хаос в Вене", описав нападавших как "хорошо вооруженных” и "мобильных".”

Public transport halted in #Vienna amidst multiple terror attacks. Security forces take over crucial public transport locations as terrorists are believed to have moved to the outer districts from the inner districts. (Delayed visuals)#ViennaAttack #Austria #terrorattackVienna pic.twitter.com/CQGgGEPzaC