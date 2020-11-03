Полиция Вены ищет террористов, устроивших перестрелку возле синагоги

В австрийской столице полиция продолжает спецоперацию по поиску террористов, устроивших стрельбу в одном из центральных районов города.
Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер заявил, что спецназ ведет охоту на "предполагаемых террористов, которые устроили хаос в Вене", описав нападавших как "хорошо вооруженных” и "мобильных".”
"Мы собрали вместе несколько подразделений спецназа, которые сейчас ищут предполагаемых террористов”, — сказал Нехаммер австрийской телекомпании ORF.
Public transport halted in #Vienna amidst multiple terror attacks. Security forces take over crucial public transport locations as terrorists are believed to have moved to the outer districts from the inner districts. (Delayed visuals)#ViennaAttack #Austria #terrorattackVienna pic.twitter.com/CQGgGEPzaC— Jack (@FplJohnWick) November 2, 2020
Он добавил, что поиск не ограничивается районом вокруг Штадттемпеля, Венской еврейской синагоги 1820-х годов, возле которой разыгралась трагедия.
Ранее полиция сообщала о шести "местах преступления" и по меньшей мере 15 раненых в результате серии нападений. Один нападавший был убит.
В целях экономии полицейских ресурсов канцлер Себастьян Курц заявил, что военные развернутся вокруг Вены, чтобы взять на себя защиту населения, пока правоохранительные органы ищут нападавших, вооруженных винтовками.
Напомним, нападения и перестрелки с полицией произошли в австрийской столице поздним вечером 2 ноября. Об этом подробнее — здесь.
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