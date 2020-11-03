Президент Украины Владимир Зеленский назвал решения Конституционного суда против антикоррупционного законодательства "заговором старых элит в помощь неприкасаемой касте нации".
Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины отменил закон, который будет наказывать государственных чиновников за неточное декларирование личных активов, а это означает, что государственные служащие больше не могут быть привлечены к уголовной ответственности за ложь о своих доходах. Зеленский считает, что судьи действовали в своих личных интересах.
"Я точно знаю, что демарш Конституционного суда — это публичное проявление заговора некоторых старых элит и олигархов против президента и страны, — написал Зеленский на своей странице в Facebook. — Потому что слабый президент и слабое государство — это ключ к сохранению их коррумпированного образа жизни."
По мнению Зеленского, судьи суда, назначенные "по старой системе", стремятся сохранить элиты, которые "не хотят платить по счетам и нести ответственность за годы своего бесконтрольного образа жизни, а также ставит под угрозу миллиарды долларов финансовой помощи, которая должна быть получена от МВФ, и может привести к сокращению помощи от Европейского Союза".
Зеленский уже внес в Верховную Раду законопроект о роспуске Конституционного суда и отстранении всех его судей за действия "в своих частных интересах".
В ответ председатель суда Александр Тупицкий обвинил президента в "конституционном перевороте".
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