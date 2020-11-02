Власти Франции усиливают контроль границ и охрану школ

По итогам совещаний, касающихся инцидента в Ницце, власти Франции согласовали ужесточение пограничного контроля и высылку из страны ряда иностранных граждан. Об этом сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

По словам чиновника, разговоры о высылке "всех без исключения" — лишь сплетни, поскольку мера применяется локально.

"Среди последних 30 террористов, о которых узнала страна, — 22 французских гражданина. За месяц из Франции были высланы 16 иностранцев", — отметил Дарманен.

Также, по уточнённым данным канала "BFMTV", правоохранительные органы задержали и поместили под стражу примерно 100 человек, замешанных в преступлениях на почве национальной неприязни.

Кроме того, Дарманен рассказал и о более строгих мерах безопасности для школ.