По итогам совещаний, касающихся инцидента в Ницце, власти Франции согласовали ужесточение пограничного контроля и высылку из страны ряда иностранных граждан. Об этом сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.
По словам чиновника, разговоры о высылке "всех без исключения" — лишь сплетни, поскольку мера применяется локально.
"Среди последних 30 террористов, о которых узнала страна, — 22 французских гражданина. За месяц из Франции были высланы 16 иностранцев", — отметил Дарманен.
Также, по уточнённым данным канала "BFMTV", правоохранительные органы задержали и поместили под стражу примерно 100 человек, замешанных в преступлениях на почве национальной неприязни.
Кроме того, Дарманен рассказал и о более строгих мерах безопасности для школ.
"Целенаправленной угрозы школам нет, но наша страна несколько последних дней живёт под гнётом террористических угроз. За один месяц было три террористических акта, такой "цепочки" мы не видели с 2015 года", — высказался чиновник.
Телеведущий вступился за людей, которых вдова Баталова обвинила в мошенничестве.