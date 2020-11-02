Лукашенко: "польские консультации по развалу страны" не пройдут

Любая организация, политическая или религиозная, не имеет право вмешиваться в государственные дела. Если попытки такого вмешательства будут зафиксированы, власти тут же примут меры, пообещал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В рамках беседы с предстоятелем Белорусской православной церкви митрополитом Минским и Заславским Вениамином Лукашенко подчеркнул: есть отличный пример. Главу Римско-католической церкви в Белоруссии митрополита Минского и Могилевского Тадеуша Кондрусевича могут не пустить в Белоруссию.

"Примером тому является настоятель католической церкви. Ездить в Польшу и получать консультации, как разрушать нашу страну, никому не будет позволено", — высказался Лукашенко.

Глава Белоруссии выступил за межконфессиональный мир, однако отметил, что "оплотом" такого мира считается, конечно же, православная церковь.