Глава МИД ОАЭ: Макрон не хочет маргинализации мусульман

Выступление Эммануэля Макрона, которое породило бурную негативную реакцию представителей множества стран, нашло и сторонников. В частности, внимательно прислушаться и задуматься над словами Макрона коллегам посоветовал министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Анвар Гаргаш.

Рассказывая о ситуации вокруг французской трагедии и последующих заявлений Макрона, Гаргаш отметил: в действительности французский президент желает лишь спокойной жизни для своих граждан.

"Макрон не хочет маргинализации мусульман в западных странах и абсолютно прав в этом", — уверен Гаргаш.

Позиция Эрдогана, который сразу же посоветовал Макрону "лечить психику" и всячески его оскорблял, указывает лишь на желание "использовать чужие слабости" в политических целях, добавил Гаргаш.

Напомним: в ходе атаки на прихожан в одном из храмов Ниццы были убиты три человека, нападавший был пойман. Власти Франции официально назвали случившееся терактом.