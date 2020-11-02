Белорусский лидер Александр Лукашенко знает, как общаться с мусульманами, в отличие от президента Франции Эммануэля Макрона.

Более того, Лукашенко выразил готовность стать посредником между Макроном и мусульманами, поскольку у него "с мусульманами очень добрые отношения".

"Мусульмане никогда нам не создавали проблем. Я часто говорю, что мусульмане на всех выборах практически на 100% поддерживали власть и меня как президента. Мы никогда себе не позволим то, что недавно начал заявлять президент Франции о свободе слова и религиозных чувствах: что тебе даст это в стране, что ты начинаешь критиковать мусульман? Может, ему как раз надо посредничество между ним и мусульманами? Я могу ему здесь помочь, потому что у меня с мусульманами очень добрые отношения", — заявил Лукашенко.