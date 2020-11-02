Эксперт - о событиях во Франции: "Это не просто реакция на карикатуры"

Очередной прогноз сделал Владимир Жириновский, лидер ЛДПР. По мнению политика, события последних дней, случившиеся во Франции, могут скатить страну в гражданскую войну.

Какие меры и как быстро стоит принять Макрону, чтобы не допустить гражданскую войну? И есть ли у президента Франции выбор? Ответить на вопросы корреспондента "Правды.Ру" согласился руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский.

Гражданской войны не будет. Но ситуация сложная

"Мигранты в первом, во втором, в третьем поколениях во Франции действительно многочисленны. Но если брать мусульманскую диаспору, самую большую в Евросоюзе, это где-то, наверное, 10% населения, чьи родители или они сами родились за границей. Из этих 10% три четверти имеют французское гражданство. В этом дело. И думать, что эти действительно совершенно чудовищные, террористические акты, которые произошли (неважно, какая была причина или повод), пахнут гражданской войной — это неправильно", — уверен Рубинский.

Эксперт отмечает: дело не просто в карикатурах. Здесь принципиальный вопрос — это вопрос свободы совести и светскости, то есть независимости государства, школы от любой церкви, любого культа.

Но для какой-то экстремисткой части мусульманской общины во Франции нормальны попытки "замкнуть" своё мусульманское сообщество, подчинить его, создать некое "государство в государстве" со своими законами, которые выше законов страны пребывания — и именно в этом дело, отмечает Рубинский.

"Людям дают повод"

То, что произошло, — не просто реакция на карикатуры. Это попытки призвать мусульман-единомышленников по всему миру к подобным провокациям.

Одиночки эти террористы или они связаны — важный вопрос, от него многое зависит. Но, тем не менее, совершенно ясно — подобные ситуации начали встречаться по всему миру, дополняет эксперт.

"Сейчас в Канаде произошло подобное — явный псих оделся в средневековые одежды и начал преследовать людей с мечом. Это же психически ненормальный человек, безусловно. Но в том-то и дело, что таким людям дают предлог", — добавляет Рубинский.

Макрон вынужден действовать жёстко?

"Крайне правые во Франции, которые всегда требовали ограничить эмиграцию, теперь требуют резко ужесточить правила предоставления гражданства. Далее — начать высылать всех подозреваемых в радикализме потенциальных террористов, выдворять их насильственно из страны", — поясняет Рубинский.

Выбора у Макрона нет — но он всё равно постарается сделать так, чтобы не пойти на уступки перед экстремистами, в то же время сохранив принципы и ценности, свойственные французской светской и демократической идентичности, идеям французской революции и так далее.

"Это непростая ситуация. В условиях пандемии всё более нарастающее ощущение неравенства, особенно на фоне последствий глобализации и так далее, создаёт конфликтное настроение, вплоть до терроризма. Столько несчастий свалилось на Францию Это отчасти её судьба. Поэтому революция там была не просто французская, а "глобального резонанса". И идеи революции были важны для всей планеты в той или иной мере, в том числе и для нашей страны", — резюмирует Рубинский.

Специально для издания "Правда. Ру".