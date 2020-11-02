Светлана Тихановская снова обратилась к политикам ЕС с просьбами о помощи. Евросоюзу, по мнению лидера оппозиции, стоит активнее поддержать протестующих, чтобы ситуацию удалось переломить.
По данным, которые приводят в издании "Financial Times", Тихановская отметила: нужна не только поддержка протестующих, но и санкции против Александра Лукашенко. В частности, Тихановская предложила "блокировку" Национального олимпийского комитета, который возглавляет Лукашенко.
Тихановская намекает Европе, что протесты "выдохлись" и нужна подпитка? С этим вопросом корреспондент "Правды. Ру" обратился к политологу Алексею Панину, директору Московского офиса "Urus Advisory" (управление репутационными, стратегическими и операционными рисками).
"Нет, не намекает. Я не вижу никакой связи между информационным сообщением и вопросом.
Давление Европы помогает, ведь в противном случае получается, что белорусы оказываются один на один с режимом. Конечно, проще работать, когда внешнее давление есть", — уверен эксперт.
Забастовка на национальном уровне не удалась, однако было сложно ожидать её успеха, поскольку Тихановская — не супер-признанный лидер. В начале года про неё вообще никто не знал, напоминает Панин.
"Понятно, что помощь и поддержка в любом случае нужна. Потому что выходить каждые выходные не очень просто", — дополняет Панин.
Ситуация ещё далека от разрешения, но рассматривать заявление Тихановской как попытку "ухватиться за соломинку" не стоит, резюмирует Панин.
Специально для издания "Правда. Ру".
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