Сенат Соединённых Штатов Америки предъявил обвинения в коррупции промышленного масштаба сыну Джо Байдена Хантеру. Об этом сообщил председатель сенатского комитета по судебной системе Линдси Грэм.
По словам сенатора, Хантер Байден занимался "продажей влияния".
У Грэма есть ряд вопросов к Федеральному бюро расследований. Политика интересует, почему ведомство ничего не делало, имея личный ноутбук Хантера Байдена, в котором содержится компромат на сына политика.
Телеведущий вступился за людей, которых вдова Баталова обвинила в мошенничестве.