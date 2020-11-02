Американский сенат обвинил Хантера Байдена в коррупции

Сенат Соединённых Штатов Америки предъявил обвинения в коррупции промышленного масштаба сыну Джо Байдена Хантеру. Об этом сообщил председатель сенатского комитета по судебной системе Линдси Грэм.

По словам сенатора, Хантер Байден занимался "продажей влияния".

У Грэма есть ряд вопросов к Федеральному бюро расследований. Политика интересует, почему ведомство ничего не делало, имея личный ноутбук Хантера Байдена, в котором содержится компромат на сына политика.