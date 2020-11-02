Практически перед самыми выборами в США журналистами издания "The New York Times" опубликованы прогнозные цифры голосования. Согласно данным журналистов, Трамп отстаёт от Байдена примерно на 8%.
Основной интерес представляют данные по четырём "ключевым" для нынешней гонки штатам: Пенсильвании, Флориде, Аризоне и Висконсину. Во многом именно избиратели из этих штатов, которые всё ещё не могут определиться, будут решать исход выборного марафона.
"Байден опережает Трампа на северных "полях сражений" в Висконсине и Пенсильвании. Особенно это заметно в Висконсине, где за Байдена готовы отдать голоса 52% избирателей, а за Трампа — 41%", — отмечают в издании.
Однако "архаичная" система голосования может помочь Трампу. Дело в том, что простого большинства голосов для выигрыша выборов в США недостаточно: голоса из разных штатов "весят" по-разному. Именно за счёт этой особенности Трамп выиграл первый раз, уверены эксперты.
Однако ситуация с выборами во многом парадоксальна: многие из желающих поддержать Байдена отмечают, что делают это "против Трампа".
"Худший президент, который у нас когда-либо был. Я должен пойти туда и проголосовать против него", — уверен один из опрошенных, 73-летний Винс Ковалевски…
Телеведущий вступился за людей, которых вдова Баталова обвинила в мошенничестве.