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Байден лидирует, Трамп не сдаётся: финальные прогнозы перед выборами

Практически перед самыми выборами в США журналистами издания "The New York Times" опубликованы прогнозные цифры голосования. Согласно данным журналистов, Трамп отстаёт от Байдена примерно на 8%.

Байден лидирует, Трамп не сдаётся: финальные прогнозы перед выборами

Основной интерес представляют данные по четырём "ключевым" для нынешней гонки штатам: Пенсильвании, Флориде, Аризоне и Висконсину. Во многом именно избиратели из этих штатов, которые всё ещё не могут определиться, будут решать исход выборного марафона.

"Байден опережает Трампа на северных "полях сражений" в Висконсине и Пенсильвании. Особенно это заметно в Висконсине, где за Байдена готовы отдать голоса 52% избирателей, а за Трампа — 41%", — отмечают в издании.

Однако "архаичная" система голосования может помочь Трампу. Дело в том, что простого большинства голосов для выигрыша выборов в США недостаточно: голоса из разных штатов "весят" по-разному. Именно за счёт этой особенности Трамп выиграл первый раз, уверены эксперты.

Однако ситуация с выборами во многом парадоксальна: многие из желающих поддержать Байдена отмечают, что делают это "против Трампа".

"Худший президент, который у нас когда-либо был. Я должен пойти туда и проголосовать против него", — уверен один из опрошенных, 73-летний Винс Ковалевски… 

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