Зеленский - о Конституционном суде Украины: "Это суд-кенгуру"

Власти Украины всерьёз займутся вопросами антикоррупционного плана, в том числе — проверят людей, которые хотели "уничтожить антикоррупционные органы страны". "Уничтожение", по старой традиции, планировалось в интересах иностранных государств и частных компаний.

Рассказывая о ситуации с коррупцией в стране, президент Украины Владимир Зеленский отметил: даже такой орган, как Конституционный суд Украины (КСУ), уже растерял весь авторитет.

"Мы начинаем расследование против людей, которые действовали незаконно в личных интересах известных влиятельных финансовых групп и иностранных государств, чтобы уничтожить наши антикоррупционные органы. КСУ — "суд-кенгуру", его руководитель находится под следствием за то, что приобрёл в 2018 году недвижимость в "оккупированном" Россией Крыму", — уточнил Зеленский для журналистов "Financial Times".

Доверие населения к представителям КСУ застыло, по словам президента, на планке в 2%.