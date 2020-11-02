Великобритания не будет импортировать хлорированное куриное мясо из США

Правительство Великобритании заявило, что намерено впредь не допускать "хлорированную курицу или говядину с гормональным питанием" на полки британских супермаркетов, несмотря на требования США о снижении стандартов защиты животных в рамках будущей торговой сделки.

Министр международной торговли Лиз Трасс и министр окружающей среды Джордж Юстис сообщили, что недавно созданная комиссия по торговле и сельскому хозяйству, в которую входят представители Национального союза фермеров и Федерации продовольствия и напитков, теперь будет готовить независимый доклад о влиянии на благосостояние животных и сельское хозяйство каждой сделки о свободной торговле, которую правительство подпишет после Brexit.

"Мы объявляем сегодня, что будет создан законодательный орган, который будет давать независимые консультации по торговым сделкам, когда они пройдут через парламент", — цитирует слова министров издание The Mail on Sunday.

Первое решение, принятое этой комиссией, уже получило одобрение правительства: мясо животных, выращенных в нарушение британских стандартов, запрещается ввозить на территорию страны.

"Хлорированная курица и инкретированная говядина уже запрещены в Великобритании, и мы не будем вести переговоры о снятии этого запрета в торговой сделке", — заявили Трасс и Юстис.

Напомним, что посол Дональда Трампа в Великобритании Вуди Джонсон ранее в этом году отверг опасения по поводу хлорных промывок, заявив, что они являются "самым эффективным и экономичным способом борьбы с пищевыми болезнями".

А использование терминов "хлорированная курица" и "гормональная говядина", по его словам, ничто иное, как попытка "представить американское сельское хозяйство в худшем свете".