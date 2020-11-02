Тихановская попросила ЕС активно поддержать протестующих

Светлана Тихановская снова обратилась к политикам ЕС с просьбами о помощи. Евросоюзу, по мнению лидера оппозиции, стоит активнее поддержать протестующих, чтобы ситуацию удалось переломить.

По данным, которые приводят в издании "Financial Times", Тихановская отметила: нужна не только поддержка протестующих, но и санкции против Александра Лукашенко. В частности, Тихановская предложила "блокировку" Национального олимпийского комитета, который возглавляет Лукашенко.

"Нам необходима помощь прямо сейчас, и если бы европейские страны, а также все другие государства, поддерживающие наше движение, могли действовать быстрее, принимая свои решения, это было бы очень хорошо", — приводят слова Тихановской в "Financial Times".

Кроме того, разговоры о "расколе" внутри оппозиции — ложь и провокация, отметила Тихановская.