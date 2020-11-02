Неонацисты требуют от Нацбанка "переодеть украинских князей" на купюрах

Неонацисты на Украине требуют "переодеть" князей Владимира и Ярослава на банкнотах в одну и две гривны.

По мнению Александра Алфёрова, пресс-секретаря неонацистской партии "Нацкорпус"*, "украинские князья" выглядят на них "по-русски".

По его словам, совсем убирать изображения князей "не стоит", так как "это преемственность традиции государства".

"Но образ князей на купюрах — русский. С немытыми волосами, странными бородами и в непонятных шапках. Украинскому Нацбанку надо срочно изобразить их средневековыми западноевропейскими рыцарями в латах и шлемах с перьями и забралом", — заявил Алфёров в интервью журналу "Країна".

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