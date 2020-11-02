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Пентагон меняет военных атташе, чтобы сдерживать Россию и Китай

Пока основное внимание прессы приковано к выборам в США, в Минобороны страны, стараясь "не светиться", меняют военных атташе в ряде ключевых точек "американского присутствия". Речь, в частности, идёт о Кувейте, Турции, Саудовской Аравии, Пакистане и Ираке.

Пентагон меняет военных атташе, чтобы сдерживать Россию и Китай

Данные публикуют журналисты издания "The Wall Street Journal": смена атташе — часть большой программы "зачистки" чиновников и военных, которая началась ещё в 2017 году и закончится только в 2022-м.

Самое интересное — причины, по которым меняют чиновников. В Пентагоне отметили целых три:

  • угрозы со стороны ряда держав (в том числе РФ и КНР);
  • угрозы международного терроризма;
  • угрозы международной преступности.

Интересен здесь первый пункт: часть политиков США согласна идти на обострение отношений "для защиты", часть — нет. Причём позиция часто не зависит от политической принадлежности: и среди демократов, и среди республиканцев есть желающие как "мира", так и "обострения".

Таким образом, Пентагон начал действовать фактически "вразрез" с мнением политиков, что означает весьма непростую обстановку во властных кругах страны. Как на "угрозы со стороны ряда держав" повлияют выборы — остаётся только догадываться…

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