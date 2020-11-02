Гендиректор ВОЗ ушёл на карантин после контакта с человеком с COVID

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус самоизолировался после контакта с человеком, инфицированным коронавирусом.
Об этом он объявил в понедельник через свой официальный аккаунт в Twitter.
Кроме того, глава ВОЗ напомнил, что "жизненно важно", чтобы "все мы соблюдали руководящие принципы в области здравоохранения", поскольку таким образом "мы разорвем цепи передачи covid-19, подавим вирус и защитим системы здравоохранения".
Гебрейесус уточнил, что и его коллеги, и он будут продолжать сотрудничать со своими партнерами "в знак солидарности, чтобы спасти жизни и защитить уязвимых".
Напомним, ранее гендиректор ВОЗ заявлял, что мир сейчас находится на "критическом этапе пандемии":
"Следующие несколько месяцев будут очень тяжелыми. Я призываю страны принять немедленные меры, чтобы избежать дальнейших ненужных смертей, краха основных медицинских услуг и нового закрытия школ. Я сказал это в феврале, и я повторяю это сегодня: это не учения", — предупредил Гебрейесус, напомнив, что в ряде стран уже наблюдается экспоненциальный рост инфекций, что "приводит к тому, что больницы и отделения интенсивной терапии работают на пределе своих возможностей".
Телеведущий вступился за людей, которых вдова Баталова обвинила в мошенничестве.