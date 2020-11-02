Гендиректор ВОЗ ушёл на карантин после контакта с человеком с COVID

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус самоизолировался после контакта с человеком, инфицированным коронавирусом.

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Об этом он объявил в понедельник через свой официальный аккаунт в Twitter.

Кроме того, глава ВОЗ напомнил, что "жизненно важно", чтобы "все мы соблюдали руководящие принципы в области здравоохранения", поскольку таким образом "мы разорвем цепи передачи covid-19, подавим вирус и защитим системы здравоохранения".

Гебрейесус уточнил, что и его коллеги, и он будут продолжать сотрудничать со своими партнерами "в знак солидарности, чтобы спасти жизни и защитить уязвимых".

Напомним, ранее гендиректор ВОЗ заявлял, что мир сейчас находится на "критическом этапе пандемии":