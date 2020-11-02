В Индии убит командир повстанцев

В Индийском Кашмире в перестрелке с правительственными войсками убит главнокомандующий отряда повстанцев.

Об этом сегодня сообщает информагентство AP со ссылкой на полицию города, назвавшей это "крупным успехом в долгой борьбе с повстанцами".

"Погибший командир, Сайфулла Мир, был руководителем крупнейшей в регионе повстанческой группировки "Хизбул Моджахед", которая на протяжении десятилетий возглавляла вооруженное восстание против индийского правительства. Полиция и солдаты начали операцию в воскресенье в Шринагаре в районе на окраине города, основываясь на наводке, что Сайфулла укрывается там. В ходе завязавшейся перестрелки командир боевиков был убит, а его предполагаемый сообщник схвачен", — рассказал генеральный инспектор Виджай Кумар.

Вскоре после перестрелки в округе вспыхнули антииндийские протесты. Полиция применила слезоточивый газ и дробовики, чтобы остановить десятки молодых людей, бросающих камни, марширующих в этом районе.

Протестующие скандировали лозунги, в том числе "Мы хотим свободы" и "Вперед! Индия, назад!".

По данным полиции, пострадавших в столкновениях нет.

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