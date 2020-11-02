Байден считает Трампа "вирусом, пострашнее ковида"

Кандидат в президенты США Джо Байден, выступая перед избирателями в Филадельфии, в очередной раз пообещал "покончить с пандемией", как только займёт Белый дом.

Пока же, по его словам, он должен победить другой "вирус": Дональда Трампа.

Байден сказал толпе, собравшейся на футбольном поле в своих машинах:

"Правда в том, что чтобы победить вирус, мы сначала должны победить Дональда Трампа — он и есть вирус!"

Байден добавил к сказанному, что Трамп был "позором" системы здравоохранения, поскольку, "предлагал врачам раздувать ковидные случаи за наличные".

Кандидат от демократов вообще демонстрировал на этой встрече с избирателями оптимистичный настрой, говоря:

"когда Америка будет услышана, я думаю, что послание будет ясным: пришло время Трампу собрать свои вещи и отправиться домой."

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