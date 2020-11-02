В Молдавии будет второй тур президентских выборов

ЦИК Молдавии обработал 98,4% протоколов избиркомов, работавших во время президентский выборов в стране.

Лидирующие позиции разделили Игорь Додон — действующий президент (набрал 34,11%), и Майя Санду (34,39%) — лидер оппозиционной партии "Действие и солидарность".

"Явка на президентских выборах составила 42,76%. Проголосовали 1 214 757 избирателей. Поскольку ни один из кандидатов не смог перешагнуть 50% барьер, оба лидирующих кандидата выходят во второй тур выборов, который запланирован на 15 ноября", — объявил ЦИК.

О том, как проходили выборы, рассказало ИА Shutnik Молдова.

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