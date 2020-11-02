АР обвинило Францию в подстрекательстве мусульман "отрубать головы"

Американское новостное агентство Associated Press обвинило Францию в разжигании ненависти и волне исламистских террористических атак, которым она подверглась.

"АП объясняет: почему Франция разжигает гнев в мусульманском мире? Его жестокое колониальное прошлое, стойкая светская политика и жесткий президент, который считается нечувствительным к мусульманской вере, -все это играет свою роль”, — говорилось в материале, опубликованном в Твиттер AP.

В материале, посвященном трагическим событиям во Франции, АР содержался анализ того, почему Франция так часто становилась мишенью мусульманских экстремистов.

Эта статья вызвала яростную реакцию против американского средства массовой информации, которое было обвинено в угрозе жизни французов.

"Это не только позорно, но и опасно. Ассошиэйтед Пресс разжигает ненависть против Франции и ее народа”, — написала журналистка Агнес Пуарье.

Многие респонденты обвинили АР в том, что они являются "апологетами” терроризма и "оправдывают” убийства невинных людей.

Под натиском критики (более 10 тысяч гневных комментариев в Твиттере и на сайте) издание в воскресенье удалило твит.

Впоследствии AP опубликовала смягченную версию этого сообщения и объяснение использования слова "подстрекательство". Тем не менее, новостное агентство остановилось на извинениях, и статья осталась на его веб-сайте.

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"Это заменяет твит о Франции и мусульманском мире, который спрашивал, почему Франция "разжигает" гнев. Это слово не было предназначено для того, чтобы передать, что Франция провоцирует гнев против нее”, — поясняется в следующем посте.

Напомним, несколько дней назад вооруженный ножом исламист убил трех человек в церкви в Ницце.

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