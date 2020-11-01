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Во Франкфурте-на-Майне группа людей напала на полицию

Ночью в центре Франкфурта-на-Майне на сотрудников полиции напала группа агрессивно настроенных молодых людей. Всего их было около 800 человек.

Об этом сообщила немецкая газета Bild. По информации издания, пострадал дежурный патруль. Молодёжь забросала стражей порядка бутылками и камнями. Полицейские вызвали подкрепление к месту происшествия и задержали девять человек.

Сейчас в Германии проходят протесты и беспорядки в связи с введённым в стране карантином.

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