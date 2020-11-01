В период пандемии коронавируса британское правительство показывает неэффективную работу. Кабинет министров необходимо перевести на военный режим.

Такое мнение озвучил британский политик Тобиас Эллвуд.

"Борис Джонсон должен поставить правительство на военную основу в борьбе с коронавирусом, потому что оно перегружено. Структура нашего кабинета не изменилась. Это все та же испытанная система мирного времени, но она очень не склонна к риску. Мы должны были перейти на военные рельсы с более гибким принятием решений и разделением политики в зависимости от оперативной обстановки", — пояснил Эллвуд.