Через неделю в Тбилиси пройдёт массовая акция протеста и шествие сторонников оппозиции.
Об этом сообщил оппозиционер Давид Бакрадзе. Ранее объединение оппозиционных партий Грузии не признало итогов парламентских выборов в республике. Оппозиция потребовала провести внеочередные выборы.
"Масштабный митинг состоится в следующее воскресенье. Мы начнём с шествия. Мы докажем "Грузинской мечте", что нас очень много. Будем бороться до конца!" — заявил Бакрадзе.
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