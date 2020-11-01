Через неделю в Грузии оппозиция проведёт акцию протеста

Через неделю в Тбилиси пройдёт массовая акция протеста и шествие сторонников оппозиции.

Об этом сообщил оппозиционер Давид Бакрадзе. Ранее объединение оппозиционных партий Грузии не признало итогов парламентских выборов в республике. Оппозиция потребовала провести внеочередные выборы.