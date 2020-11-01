Стоимость роуминга между РФ и Белоруссией снижена с 1 ноября

С 1 ноября Россия и Белоруссия начали снижение роуминга для интернет-трафика, звонков и текстовых сообщений в рамках Союзного государства.

Теперь стоимость одной минуты разговора в роуминге составляет 1,5 цента за минуту. Ранее цена одной минуты составляла 30 центов за минуту.