С 1 ноября Россия и Белоруссия начали снижение роуминга для интернет-трафика, звонков и текстовых сообщений в рамках Союзного государства.
Теперь стоимость одной минуты разговора в роуминге составляет 1,5 цента за минуту. Ранее цена одной минуты составляла 30 центов за минуту.
"Мы несколько лет ведём работу по снижению стоимости пользования подвижной связью для потребителей, которые путешествуют из России в Белоруссию. И знаем, как абоненты ждут удешевления тарифов на звонки, смс и интернет-трафик. И министерство, и операторы получают большое количество сообщений от россиян, которые путешествуют и работают в Белоруссии, с просьбами снизить цены", — отметил заместитель министра цифрового развития Олег Иванов.
У дочери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля Юлии была квартира в Москве.