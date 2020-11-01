Дональд Трамп рассказал, как проведёт ночь после выборов

Президент США Дональд Трамп рассказал, что будет делать в ночь после выборов главы государства, которые намечены на 3 ноября.

Он утверждает, что будет перемещаться между отелем и Белым домом, поскольку запланировал крупное мероприятие.