Президент США Дональд Трамп рассказал, что будет делать в ночь после выборов главы государства, которые намечены на 3 ноября.
Он утверждает, что будет перемещаться между отелем и Белым домом, поскольку запланировал крупное мероприятие.
"Возможно, передвигаясь между Белым домом и отелем (Trump hotel). Потому что, как вы знаете, действуют ограничения по количеству гостей в отеле, и это печально", — пояснил американский лидер.
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