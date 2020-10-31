Певец Вахтанг Кикабидзе захотел проголосовать на парламентских выборах в Грузии, однако перепутал избирательный участок.
Об этом сообщил телеканал "ТВ Пирвели".
"Кикабидзе перепутал свой избирательный участок и теперь направляется на участок по месту своей регистрации", — утверждают журналисты.
Напомним, ранее Кикабидзе возглавил партийный список оппозиционного объединения "Сила в единстве".
"Народный ультиматум" встряхнул протестную активность, но пока ни к чему осмысленному не привёл. Чего ждать дальше? Что делать Лукашенко, что делать оппозиции?