В Белоруссии проходит автопробег в поддержку Лукашенко

В Минске стартовал уже ставший традиционным автопробег в поддержку действующего президента республики Александра Лукашенко.

Об этом сообщил корреспондент РИА "Новости" с места событий. Колонна автомобилей, украшенная государственными флагами, выдвинулась в Гродно.

Участники автопробега заявляют, что они белорусы, которые "ценят мир и безопасность родной страны".