В Минске стартовал уже ставший традиционным автопробег в поддержку действующего президента республики Александра Лукашенко.
Об этом сообщил корреспондент РИА "Новости" с места событий. Колонна автомобилей, украшенная государственными флагами, выдвинулась в Гродно.
Участники автопробега заявляют, что они белорусы, которые "ценят мир и безопасность родной страны".
"Народный ультиматум" встряхнул протестную активность, но пока ни к чему осмысленному не привёл. Чего ждать дальше? Что делать Лукашенко, что делать оппозиции?