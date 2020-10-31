Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису из-за последствий землетрясения в Эгейском море.
"Уважаемый господин премьер-министр, примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения в Эгейском море, которое затронуло ряд греческих островов", — опубликовано пресс-службой Кремля.
"Народный ультиматум" встряхнул протестную активность, но пока ни к чему осмысленному не привёл. Чего ждать дальше? Что делать Лукашенко, что делать оппозиции?