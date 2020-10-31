Скрипали тайно продали свою московскую квартиру

У дочери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля Юлии была квартира в Москве. Это единственная недвижимость её семьи в России.

Недавно квартира была тайно продана и в неё уже заселились новосёлы. Об этом сообщил "Московский комсомолец" со ссылкой на соседей. Они утверждают, что новые владельцы квартиры устроили бурное новоселье.

Напомним, в 2018 году британские власти обвинили Россию в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери боевым веществом "Новичок" в Солсбери.