У дочери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля Юлии была квартира в Москве. Это единственная недвижимость её семьи в России.
Недавно квартира была тайно продана и в неё уже заселились новосёлы. Об этом сообщил "Московский комсомолец" со ссылкой на соседей. Они утверждают, что новые владельцы квартиры устроили бурное новоселье.
Напомним, в 2018 году британские власти обвинили Россию в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери боевым веществом "Новичок" в Солсбери.
"Народный ультиматум" встряхнул протестную активность, но пока ни к чему осмысленному не привёл. Чего ждать дальше? Что делать Лукашенко, что делать оппозиции?