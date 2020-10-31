Если Джо Байден победит на президентских выборах в США, то ждать улучшения двусторонних отношений с Россией точно не стоит.
Такое мнение высказал порталу "Ура. ру" эксперт по политике США Станислав Бышок.
По его словам, одно преимущество в победе демократа всё-таки есть, поскольку Байден будет более "понятным и последовательным", чем эксцентричный миллиардер Трамп.
"Риторика и практика Байдена, в отличие от Трампа, будут едины. Он критически относится к России и продолжит санкционную политику с РФ. Но говорить, что с Байденом отношения США и России ухудшатся, тоже не приходится. Он воспринимается как президент статуса-кво, то есть как президент, который начнет с того, где закончил Обама в 2016 году", — утверждает эксперт.
"Народный ультиматум" встряхнул протестную активность, но пока ни к чему осмысленному не привёл. Чего ждать дальше? Что делать Лукашенко, что делать оппозиции?