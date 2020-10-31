Политолог рассказал, чем России будет полезна победа Байдена

Если Джо Байден победит на президентских выборах в США, то ждать улучшения двусторонних отношений с Россией точно не стоит.

Такое мнение высказал порталу "Ура. ру" эксперт по политике США Станислав Бышок.

По его словам, одно преимущество в победе демократа всё-таки есть, поскольку Байден будет более "понятным и последовательным", чем эксцентричный миллиардер Трамп.