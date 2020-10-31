Из-под завалов на западе Турции извлекли 100 человек

В Турции спасателям удалось извлечь из-под завалов сто человек после мощного землетрясения, которое произошло на западе страны.

Об этом рассказал министр окружающей среды и градостроительства страны Мурат Курум.