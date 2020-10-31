В Турции спасателям удалось извлечь из-под завалов сто человек после мощного землетрясения, которое произошло на западе страны.
Об этом рассказал министр окружающей среды и градостроительства страны Мурат Курум.
"В районе стихийного бедствия работает около пяти тысяч спасателей, разрушены 17 зданий, в восьми из них продолжаются спасательные работы. После землетрясения из-под завалов спасены 100 наших граждан", — пояснил чиновник.
"Народный ультиматум" встряхнул протестную активность, но пока ни к чему осмысленному не привёл. Чего ждать дальше? Что делать Лукашенко, что делать оппозиции?