После мощного землетрясения на западе Турции были госпитализированы 435 человек. 25 из них находятся в реанимации.
Об этом рассказал министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.
"В настоящее время 435 человек проходят стационарное лечение, 25 из них находятся в реанимации. 364 человека получили помощь амбулаторно", — отметил чиновник.
"Народный ультиматум" встряхнул протестную активность, но пока ни к чему осмысленному не привёл. Чего ждать дальше? Что делать Лукашенко, что делать оппозиции?