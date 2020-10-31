Известный боец смешанных единоборств депутат Совета депутатов подмосковного Красногорска Джефф Монсон рассказал РИА "Новости", почему нынешний президент США Дональд Трамп изменил своё отношение к России.
По его словам, изначально политик был настроен дружественно по отношению к России, однако затем в его адрес начали звучать обвинения о сговоре с РФ. Тогда американский лидер решил изменить риторику.
"В начале своего президентского срока Трамп поддерживал Россию, но из-за негативной оценки России в средствах массовой информации, публичная поддержка России стала вредна. Трамп поддался политическому давлению и ввел новые санкции против России. Байден постоянно жестко высказывается о России. Но я думаю, что ни один из кандидатов не будет по-настоящему "хорошим" или "плохим" для России, они преследуют свои собственные интересы", — утверждает Монсон.
"Народный ультиматум" встряхнул протестную активность, но пока ни к чему осмысленному не привёл. Чего ждать дальше? Что делать Лукашенко, что делать оппозиции?