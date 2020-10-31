Джефф Монсон высказался о кандидатах в президенты США

Известный боец смешанных единоборств депутат Совета депутатов подмосковного Красногорска Джефф Монсон рассказал РИА "Новости", почему нынешний президент США Дональд Трамп изменил своё отношение к России.

По его словам, изначально политик был настроен дружественно по отношению к России, однако затем в его адрес начали звучать обвинения о сговоре с РФ. Тогда американский лидер решил изменить риторику.