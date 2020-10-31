Франция в осаде: полиция призвала резервистов

Более 3,5 тысяч резервистов были призваны на службу в жандармерию и полицию во Франции для обеспечения порядка в День всех святых.

"Террористическая угроза остается очень высокой, потому что у нас много врагов изнутри и за пределами страны", — отметил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

Министерство приняло решение усилить меры предосторожности в религиозный праздник и привлечь для этого дополнительные резервы.