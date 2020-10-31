В Турции 120-летняя жительница смогла вылечиться от коронавируса в течение двух недель.
Женщина была госпитализирована после сдачи положительного теста на COVID-19. Врачи лечили её обычными лекарствами и диетой. Уже через 14 дней в состоянии пациентки появилась положительная динамика и медики решили выписать её.
Дома женщину ожидали 12 детей и около сотни внуков.
"Народный ультиматум" встряхнул протестную активность, но пока ни к чему осмысленному не привёл. Чего ждать дальше? Что делать Лукашенко, что делать оппозиции?